Siirt’te 503 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Siirt kent merkezinde metruk bir binada yapılan aramada 503 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Batı Mahallesi’nde kapısı ve penceresi olmayan metruk bina içerisinde 503 adet ecstasy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.