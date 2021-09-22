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Siirt’te 500 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 19:49
Siirt’te 500 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında, Siirt’in Baykan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 104,28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.M, M.A, E.A M.K ve S.A isimli şahısların gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucunun 500 kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu öğrenildi.

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