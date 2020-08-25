Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Siirt’te 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
SİİRT’TE EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.
Asayiş 25.08.2020, 15:35
Siirt’te 5. kattaki evin balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesi’nde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. 10 yaşındaki R.N.B., iddiaya göre 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip sert zemine çakıldı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.N.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25