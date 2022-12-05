Siirt’te 45 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde bir araçta 45 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Veysel Karani beldesi Siirt karayolu üzerinde Ford transit marka araç durdurulmak istendi. Sürücü N.S. ve yanındaki Y.T. araçtan inip kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalanırken, araçta 38 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.