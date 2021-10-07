Siirt’te 4 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Siirt’te iki ayrı iş yerinde yapılan aramada 4 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde iki ayrı iş yerinin deposunda yapılan aramada 4 milyon adet boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 100 adet havai fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.