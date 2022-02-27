Siirt’te 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Siirt’te bir iş yerinde 4 bin litre kaçak şarap ve şarap yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerinde yaptığı aramada 859 şişe satışa hazır, 896 litre şarap, 49 adet plastik damacana, şişelere doldurulmuş 467 litre şarap, 11 adet tahta fıçı içerisinde bin 100 litre şarap, 9 adet metal tank içerisinde bin 540 litre şarap olmak üzere toplamda 4 bin 3 litre şarap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 200 adet şişe ağzı mantarı, 1 adet şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen öğütme makinası, 1 adet şişe ağzı kapatma makinası, 1 adet şişe doldurma pompası, 6 adet rulo şeklinde şişe ağzı kaplama kağıdı, 4 adet şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen fermante metal tank, 1 kilogram şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen sitrik asit, 1 kilogram şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen potasyum sülfit (metabisulfit), 1 adet mantar tokmağı, 1 adet damıtma makinesi, 150 adet boş şarap şişesi, 1 adet harddiske el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.