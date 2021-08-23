Siirt’te 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Siirt’te hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.’nin adresini tespit etti. Y.S.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Y.S., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.