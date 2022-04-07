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Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı.
Asayiş 07.04.2022, 11:59
Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, kent merkezi Güres Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan H.E’nin Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan şahıs olduğu ve şahsın 3 yıl 1 ay kesinleşmiş ceza ile aranıyor olduğu belirlendi. Şahıs, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildiği bildirildi.