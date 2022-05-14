Siirt’te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı

Siirt’te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu. Doğa yürüyüşüne katılanlar, birlik ve beraberlik için dev Türk bayrağı açtı.

Siirt Belediyesi ‘Gençlik Haftası’ çerçevesinde Milli Park ilan edilen Botan Vadisi’nde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Botan Çayı eteklerinde mola veren doğaseverler, birlik ve beraberlik mesajı vermek, içlerindeki bayrak sevgisini anlatmak amacıyla dev Türk bayrağı açtı.

Yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında sona erdi.