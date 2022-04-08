Siirt’te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde bir şahısta yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.