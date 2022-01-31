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Siirt’te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te 2 şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 31.01.2022, 10:35
Siirt’te 2 şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Conkbayır Mahallesi 305. Sokak üzerinde 2 şahıstan 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.