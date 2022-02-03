Siirt’te 2 kilo 316 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada, Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan Ş.B.Ş. idaresindeki araçta yapılan aramada, 2 kilo 316 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ş.B.Ş. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Organizasyonu tüm yönleriyle açığa çıkarmak amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın Buharkent ilçesinde teslim almaya gelen, organizasyonun Nazilli ilçesindeki sorumlusu T.Y. isimli şahıs, üzerindeki bin lira ile Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.