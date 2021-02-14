Siirtli şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Piyade Er Süleyman Sungur’un acı haberi Siirt’teki baba evine ulaştı. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Siirt kent merkezinde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken, eve dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı Malatya’da yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt’te uğurlandı.