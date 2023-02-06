Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: “Yaralarımızı en kısa sürede saracağız”

Depremde ölenlere rahmet, yaralılara şifalar dileyen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Biz bize yeteriz’ Devletçe, milletçe bu yaralarımızı en kısa sürede saracağız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Siirt’te de şiddetli hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için Siirt Valiliği seferber oldu.

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te herhangi bir can kaybının olmayışı en büyük tesellimiz olduğunu söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Milletçe başımız sağolsun. Öncelikle ölenlere rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şuanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah biran önce bütün Türkiye orada, hepimiz oradayız, 81 vilayet, 85 milyon herkes bütün devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan bütün valilerimiz bütün kaymakamlarımız ve bütün belediye başkanlarımız bütün milletimizin bütün imkanlarıyla ve kalbiyle orada. İnşallah biran önce sağ salim enkazın altında kalan vatandaşlarımıza ulaşırız. Sağ salim çıkarlar. Tabi yaralılar var Allah’tan şifalar diliyoruz. Biz çok büyük felaketlerle baş ettik, Allah’ın izniyle milletçe bununla da devletimiz, milletimiz hep beraber baş edeceğiz. Bugün ki deprem bütün vatandaşlarımız, Siirtli hemşerilerimiz, halkımız tedirgin olmuşlardır. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ciddi bir mal hasar kaybımız yok. Sadece 8 vatandaşımız panik ve korkudan dolayı baygınlık geçirme, fenalık geçirme ve bir atla düşe şeklinde vatandaşımız var, onun dışında Allah’a şükür hiçbir sıkıntı yok. Deprem bölgesinde şuanda kar kış var, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında insanlarımız var, şuanda binlerce görevli orada çalışıyor. Asıl aklımız orada, canımız orada, kalbimiz orada. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun milletçe. Allah daha beter kaza ve belalardan korusun, Allah milletimizi, devletimiz korusun. Biz bize yeteriz. Bütün Siirt halkı, devleti, yönetimi bütün halkımız buradayız. Bu yaralarımızı da saracağız ve ayağa kalkacağız” diye konuştu.