Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit Süleyman Sungur’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Süleyman Sungur’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu ile birlikte Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Süleyman Sungur’un Barış Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Sungur ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini teselli etti. Ziyarette, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Eli kanlı terör örgütünün sivil vatandaşlarımıza yönelik alçakça yapılan katliamı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edecektir. Şehit kardeşimiz Süleyman Sungur’a tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.