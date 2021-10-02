Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin Siirt adliyesi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Siirt Adliye yapılanmasında yer alan mahrem imamların 2011-2014 yılları arasında kullandıkları operasyonel hatlar tespit edilmiş ve hatlar üzerinde yapılan HTS analizlerinde, mahrem imamlarla ardışık olarak irtibatı bulunan 121 adliye personeli tespit edilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında daha önceden işlem yapılan 82 kişinin tespitleri yetkisizlikle illerine ve dosyalarına gönderilmiştir. Operasyonda çoğunluğunun halen aktif olarak görev yaptığı tespit edilen Siirt’te 14, İstanbul’da 1, Bursa’da 1, Eskişehir’de 1, Mersin’de 1 olmak üzere 18 adliye personel eş zamanlı gözaltına alınmış" denildi.