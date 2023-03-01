Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, enkazdan 51 vatandaşı sağ çıkarmayı başardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Siirt İl Jandarma Komutanlığının bin 11 arama kurtarma personeli, deprem bölgelerine gönderildi. Ekip, 51 vatandaşı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Ekipler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da toplamda 112 deprem enkazına müdahale edip, 51 vatandaşı sağ olarak kurtardı. Ekipler, afet bölgelerinde bin 784 adet çadır kurdu, komando birliklerinin arama kurtarma, jandarma unsurlarının emniyet, asayiş sağlama görevlerinin yanında iş makinası operatörü, tamirci, santral operatörü, aşçı, kuaför ve psikologlardan oluşan uzman personel desteğinde bulunuldu.

Ekipler, deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yaraları sarmaya çalışıyor.