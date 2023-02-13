Siirt ekibi enkazdan 30 vatandaşı kurtarmayı başardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından Siirt-Kurtalan Limak Çimento çalışanlarından oluşan 26 kişi arama kurtarma ekibi, Hatay bölgesine gönderildi. Ekip ilk günden şu ana kadar 30 can kurtardı.

Kurtalan Limak Çimento ekibi, Hatay’da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 30 vatandaşa ulaşmayı başardı. Depremin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarını devam ettiren ekipler, ilk günden bugüne kadar enkaz altından 30 vatandaşı çıkardı. Ekipler, alanda arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.