Siirt Botan Vadisi Milli Parkı’nda yavru çakal görüntülendi

Siirt’te ekipler, kaçak avcılara yönelik yaptıkları denetimlerde yorgun düşmüş bir çakal görüntüledi. Ekipler, vatandaşların bağ ve bahçelerinde gördükleri yaban hayvanlarına zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, özellikle kış ayının gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının kırsal bölgelerde ortaya çıktığını ve bu konuda vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şeker, “Kışın gelmesiyle birlikte yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarıyla karşılaşan vatandaşlarımızın kesinlikle hayvanlara zarar vermemeliler. Yaralı veya bitkin gördükleri hayvanlar için Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Özellikle yaban hayatını hep beraber yerinde besleyelim ve gelecek nesillerin bu türleri görebilmeleri ve sürdürülebilir bir yaban hayatı için bu türlerimizi ve canlılarımızı korumamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu türlere zarar vermesi halinde idari yaptırım ve tazminat cezası ile karşı karşıya kalacaklardır” dedi.