Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye şafak operasyonu

Adana’da sigorta eksperleri ile birlikte hareket edip, maddi hasarlı trafik kazalarına karışan araçların değer kaybını fazla göstererek sigorta şirketlerini dolandıran 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesiyle, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta şirketleri dolandırılan 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“Kazalı araçların değer kaybını fazla gösterip sigorta şirketlerini dolandırdılar”

Yürütülen operasyonda yakalanan şüphelilerin, sigorta eksperleri ile birlikte hareket ederek hafif maddi hasarlı trafik kazalarına karışan araçların maddi değer kaybını yüksek gösterdikleri; bilerek kaza yaptırdıkları ve kaza süsü vererek kaza raporu düzenleyip sigorta şirketlerini dolandırdıkları tespit edildi.

“Çalışmadan sigortalı gösterdikleri kişilere kredi çekip faiz aldılar”

Maddi anlamda sıkışık olan kişileri, bir iş yerinde çalışmadan sigortalı gösteren şüphelilerin; bu yöntem ile sigortalı görülen kişilere bankalar aracılığıyla kredi çektirip, çekilen miktar oranında komisyon aldıkları ede edilen gelir ile yüzde 15-20 arasında faize para verdikleri öğrenildi.

Şebekenin, Sağlık Bakanlığı veya farklı devlet kurumları bünyesinde memur statüsünde işe aldıracağı yönünde vaatte bulunarak 5 kişiyi dolandırıp haksız kazanç elde ettiği de tespit edildi.