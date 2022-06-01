banner550

banner549

banner547

Son Dakika
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı
4 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular
4 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular

Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

Kocaeli’de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 01.06.2022, 17:28
Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

Kocaeli’de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak, verdikleri IBAN numaralarına yüksek miktarda para gönderimi yaptıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
29°
açık