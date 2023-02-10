Sığındığı GASKİ tesislerinde doğurdu

Gaziantep’te depremde panikle evlerinden çıkan 3 çocuklu anne dördüncü çocuğu tesislerde dünyaya geldi

Gaziantep’te yaşayan ve Kahramanmaraşlı merkezli depremde panikle evden çıkan 3 çocuklu aile yakınlarındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (GASKİ) tesislerine sığındı. Deprem nedeniyle yaşadığı korku ve paniğin ardından sığındığı sosyal tesislerde sancılanan anne, dördüncü çocuğunu burada dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in adı verildi.

Fatma isimli bebeklerinin sağlıklı olduğunu belirten aile GASKİ Geneş Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Fatma Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı, ’’Bu kadar olumsuzluğun arasında böyle güzel bir haber almak iyi geliyor insana. GASKİ tesislerimize sığınan #depremzedelerin içinde hamile olan kardeşimiz yavrusunu dünyaya orada sağlıklı bir şekilde getirmiş. Allah analı babalı büyütsün, bir daha böyle kötü günler göstermesin’ ifadeleri ile duyurdu.