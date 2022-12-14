Sigara vermeyen genci karnına bıçak sapladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda saldırgan kendisine sigara vermeyen genci bıçakla yaraladı. Yaralı genç karnında bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Özfidanlık sokakta meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürüyen Muhammet A.(17)’nın yanına gelerek sigara istedi. Muhammet, şahsa sigarasının olmadığını söyledi. Bu duruma sinirlenen şahıs, elindeki bıçağı Muhammet’in karnına saplayıp kaçtı. Karnında bıçakla kalan genç yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç karnında saplı bıçakla olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin karnında bıçağın, ameliyata alınarak çıkarılacağı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor..