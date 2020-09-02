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Sigara paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SİGARA PAKETİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ VAZİYETTE 4.12 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 02.09.2020, 10:03
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada, sigara paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 3 paket halinde toplamda 4.12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarılar Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgiler edindi. Evde yapılan aramada oturma odasında bulunan sehpanın üzerinde sigara paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 3 paket halinde toplamda 4.12 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.B.’ye “uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan adli işlem yapıldı.
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