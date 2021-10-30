Sigara izmaritinden hırsızı buldular

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir ay önce 35 çuval fındık çalındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bulduğu sigara izmariti, fındık hırsızını ortaya çıkarttı.

Akçakoca ilçesinde hırsızlık olayı jandarmanın sıkı takibi ile çözüldü. Olay geçtiğimiz 28 Eylül’de Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinden topladığı 35 çuval fındığın kaybolduğunu fark eden bahçe sahibi durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 35 fındık çuvalının çalınmış olduğunu değerlendirerek, olay yeri inceleme ekiplerince bölgede titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda Sakarya’nın Karasu ilçesinden Akçakoca’ya hırsızlık yapmaya geldiği düşünülen S. T. gözaltına alınarak sorguya alındı. Olayda herhangi bir delil olmayınca şüpheli serbest kaldı.

Sigara izmariti DNA’ya gönderildi

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde titizlikle yapılan incelemelerde bölgede bulunan sigara izmariti delil olarak alındı. Kriminal Daire başkanlığına gönderilen sigara izmaritleri DNA testine girdi. İzmaritlerden alınan DNA’da olayın şüpheli olan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan S. T.’ye ait olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi S.T.’nin Akçakoca’ya tekrar geleceği istihbaratının alınmasının ardından Jandarma ekiplerince yol güzergahında önleyici kolluk devriyesi çalışması yapıldı. Güzergah üzerinden gelen S. T. yakalanarak Akçakoca Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.