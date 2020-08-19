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Sigara izmariti yangına sebep oldu
TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN VE SİGARA İZMARİTİ KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 19.08.2020, 19:14
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otluk alanda çıkan ve sigara izmariti kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kuru otların tutuştuğunu gören sanayi sitesi esnafı durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürmeyi başardı.
Yangının büyümesinden tedirgin olan bölge esnafı, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Soğutma çalışmaları da tamamlanırken, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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