banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Sigara izmariti anız yangınına neden oldu

Tekirdağ Çorlu’da çıkan anız yangını itfaiye ve traktörlerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Asayiş 18.07.2022, 09:45
Sigara izmariti anız yangınına neden oldu

Tekirdağ Çorlu’da çıkan anız yangını itfaiye ve traktörlerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Önerler Mahallesi Krallık mevkiinde çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, biçilmiş buğday anızını sardı. Bir evin bahçesine de sıçrayan alevler, daha fazla büyümeden itfaiye ve traktörlerle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Mahalle halkının da traktörlerle yangına müdahale ettiğini ifade eden Önerler Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangında 10 dönüm alanın etkilendiğini ifade etti.

Sorumluların tespit edilmesi için jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu