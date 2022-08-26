Sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon: 4 gözaltı

Bolu’da sigara imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda binlerce boş ve dolu makaron ile tütünle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sigara imalathanesine çevrilen H.B.’ye ait evi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 7 kilo 350 gram tütün, 22 bin 600 boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi H.B. (42) ile evde sigara imal eden T.B. (49), F.B. (22) ve E.B. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.