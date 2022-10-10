Sigara içmek için çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için 3. katın balkonuna çıktığı öne sürülen 42 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Havuzlar Mahallesi Bayrak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3. kattaki ikametinin balkonuna sigara içmek için çıkan Aycan Güngör (42), dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör‘e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.