Sigara hırsızları kamerada

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık yapan 9 kişi gözaltına alınırken, bir iş yerinden 30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen 12 hırsızlık olayına karışan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, Ü.B. (36), Y.M.Ç. (21), A.İ. (22), S.G. (21), Ö.D. (30), Ü.Y. (32), Ş.Y., Y.Ş. ve yabancı uyruklu şahıslar A.M. ve G.A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Sigara hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, yabancı uyruklu A.M. ve G.A.’nın bir marketten 30 bin TL çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.