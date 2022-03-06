Sigara almak için gitti, 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu

Eskişehir’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki bir eğlence mekanında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekândan ayrıldı. Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel’den bir daha haber alınamadı. Certel’in yakınları 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu. Eğlence mekânındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel’in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti. Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki sulama kanalı ve civarında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bölge dron ve arama kurtarma köpekleriyle tarandı. Eskişehir-Mihalgazi karayolu yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar ise durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ceset kıyıya çıkarıldı. Eğlence mekânından ayrıldıktan sonra haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel’e ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

" Daha önce arandığını biliyordum"

Bölgede hayvancılık yapan ve arkadaşıyla kanal kenarında yürürken cesedi gördüklerini ifade eden Nihat Özdanacı, “Daha önce arandığını biliyordum. Burada bir arama yapılmıştı. Sabah buradan geçerken yanımdaki arkadaş fark etti. Baktık, ceset var. Biz de jandarmaya haber verdik” dedi.