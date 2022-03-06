banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır

Sigara almak için gitti, 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu

Eskişehir’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

Asayiş 06.03.2022, 14:21
Sigara almak için gitti, 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu

Eskişehir’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki bir eğlence mekanında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekândan ayrıldı. Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel’den bir daha haber alınamadı. Certel’in yakınları 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu. Eğlence mekânındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel’in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti. Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki sulama kanalı ve civarında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bölge dron ve arama kurtarma köpekleriyle tarandı. Eskişehir-Mihalgazi karayolu yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar ise durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ceset kıyıya çıkarıldı. Eğlence mekânından ayrıldıktan sonra haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel’e ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

" Daha önce arandığını biliyordum"

Bölgede hayvancılık yapan ve arkadaşıyla kanal kenarında yürürken cesedi gördüklerini ifade eden Nihat Özdanacı, “Daha önce arandığını biliyordum. Burada bir arama yapılmıştı. Sabah buradan geçerken yanımdaki arkadaş fark etti. Baktık, ceset var. Biz de jandarmaya haber verdik” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 27 37
9. Adanaspor 27 35
10. Boluspor 26 35
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18