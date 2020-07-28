Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı
TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE ÖZBEKİSTAN UYRUKLU ŞAHIS SİGARA ALMA BAHANESİYLE GİRDİĞİ BÜFEDE İŞYERİ SAHİBİNE ELİNDEKİ ÇİVİLİ KALASLA SALDIRDI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Özbekistan uyruklu şahıs sigara alma bahanesiyle girdiği büfede işyeri sahibine elindeki çivili kalasla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesindeki Değirmendere mahallesinde meydana gelen olayda Özbekistan uyruklu O.Y. (23), elindeki çivili kalası saklayarak büfeye girdi. Sigara alacağını söyleyen Özbekistan uyruklu şahıs, rafa yönelen işyeri sahibi Yazkan Yuluğ’a elindeki çivili kalasla saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle yere düşen Yuluğ’a saldırmaya devam eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar sesleri duyunca büfeye girdi. Özbekistan uyruklu şahsı yere yatırarak etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, yaralanan Yazkan Yuluğ hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Yuluğ’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, Özbekistan uyruklu O.Y.’nin işyeri sahibine saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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