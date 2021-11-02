banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!

Sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde sıfır araçları taşıyan TIR’da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 Fiat marka sıfır araç yanmaktan son anda kurtardı. Araçların yandığını görerek fenalaşan sürücüyü ekipler zorlukla sakinleştirdi.

Asayiş 02.11.2021, 00:19
Sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde sıfır araçları taşıyan TIR’da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 Fiat marka sıfır araç yanmaktan son anda kurtardı. Araçların yandığını görerek fenalaşan sürücüyü ekipler zorlukla sakinleştirdi.

Yangın Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl’ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Şerif Özcan(43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR’a henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı.

Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa bindirilmek istenen sürücü, "Benim birşeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.

Yangın sonucu Markası Fiat olan Egea, fiorino, doblo, modelinde 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır Fiat araç ise yanmaktan kurtarıldı.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan karayolu 1 saat süren çalışma sonucu açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 12 11
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6