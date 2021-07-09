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Sıfır Bir dizi oyuncusuna uyuşturucudan gözaltı

Adana’da polis ekiplerinin ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonda aralarında "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anında ise torbacıların uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı, polisin ise son anda buna engel olduğu görüldü.

Asayiş 09.07.2021, 11:10
Sıfır Bir dizi oyuncusuna uyuşturucudan gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gün boyu devam eden operasyon kapsamında ekipler K.S. (28), S.A. (44), B.U.M. (44), H.Ö. (41) ve internette en çok izlenen diziler arasında olan ‘Sıfır Bir' dizisinin oyuncularından C.Y.'yi (26) gözaltına aldı.

Oyuncu C.Y.'nin ev ve arabasında yapılan aramada 560 sentetik ecza, 5 ecstasy ele geçirilirken, B.U.M.'den 74 gram sentetik kannabinoid, 15 ecstasy, 148 sentetik ecza, S.A.'nın evinde 44 kök kenevir, 2 pompalı tüfek, H.Ö.'den 395 gram sentetik cannabinoid, K.S.'den ise 96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri satmadıklarını, sadece içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. ve K.S. tutuklanırken diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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