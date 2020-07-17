Sıfır aldığı motosikleti böyle çaldılar
BURSA İNEGÖL İLÇESİNDE 8 BİN TL DEĞERİNDEKİ SIFIR MOTOSİKLET EVİN ÖNÜNDE PARK HALİNDEYKEN ÇALINDI. MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Bursa İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki sıfır motosiklet evin önünde park halindeyken çalındı. Motosikletin çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Melih Ş., 8 bin TL’ye sıfır bir motosiklet alıp evine geldi. Genç aldığı motosikleti evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için kaldığında yeni aldığı motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde bir şahsın sabaha karşı park halindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp görünce şoke oldu. Melih Ş. durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet ekipleri şimdi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızı yakalamak için her yerde onu arıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:41
|Yatsı
|22:25