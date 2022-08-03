Sierra Leone’de feribot kazası: 3 ölü

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone açıklarında meydana gelen feribot kazasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sierra Leone’nin Bonthe bölgesinde meydana gelen feribot kazası sonrası denizde can pazarı yaşandı. Yaklaşık 100 yolcu bulunan feribot, karşı yönden gelen ve yalnızca mürettebatın bulunduğu başka bir feribotla çarpıştı. Kaza sonrası bazı yolcuların kayıp olduğu ve en az 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede bulunan tekneler ve kurtarma ekipleri tarafından denizdeki yolcuların kurtarıldığı öğrenildi.