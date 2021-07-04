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Şiddetli yağış Rize’de hayatı olumsuz etkiledi

Rize’de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Asayiş 04.07.2021, 18:57
Şiddetli yağış Rize’de hayatı olumsuz etkiledi

Rize’de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabahın ilk saatlerinde başlayarak ara ara yağan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Rize’nin Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin kavşağında menfezler pislik ve atıklar nedeniyle tıkanınca yol göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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