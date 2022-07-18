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Şiddetli yağış nedeniyle iki balıkçı teknesi battı

Ordu’da etkili olan şiddetli yağışla birlikte Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi balıkçı barınağında 2 tane balıkçı teknesi battı.

Asayiş 18.07.2022, 13:23
Şiddetli yağış nedeniyle iki balıkçı teknesi battı

Ordu’da etkili olan şiddetli yağışla birlikte Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi balıkçı barınağında 2 tane balıkçı teknesi battı.

Bölgede devam eden yağış, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağış nedeniyle Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Balıkçı Barınağı’nda demirli bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Yağış nedeniyle dere yataklarından gelen odun parçaları yine aynı barınağın içerisine doldu. İlçede yağıştan dolayı Yalıköy deresi üzerinde bulunan demir köprüde zarar hasar görürken, elektrik direklerinin de yıkıldığı görüldü.

Öte yandan, Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu, yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle barınağın ciddi hasar gördüğünü belirterek, iki tane amatör balıkçı teknesinin de battığını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da bölgede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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