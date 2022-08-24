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Şiddetli rüzgâr yüzyıllık ağacı devirdi
Bursa’nın İznik ilçesinde yüzyıllık ağaç devrilerek dallarıyla yolu kapattı. Olay anında ağacın altında yaya ya da araç olmaması muhtemel faciayı önledi.
Asayiş 24.08.2022, 21:12
Bursa’nın İznik ilçesinde yüzyıllık ağaç devrilerek dallarıyla yolu kapattı. Olay anında ağacın altında yaya ya da araç olmaması muhtemel faciayı önledi.
Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzyıllık ağaç rüzgârın etkisiyle devrildi. Ağacın dalları yolu kapatırken olay anında çevrede kimsenin olmaması muhtemel facianın yaşanmamasına sebep oldu.
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