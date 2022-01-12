Şiddetli rüzgar ve yağmur tekneleri yan yatırdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle deniz taştı. Sakarya Nehri kıyısındaki iskele, tekne ve iş yerleri zarar gördü.

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, sebebiyle i Karasu ilçesi Yeni Mahalle’de deniz taşması yaşandı. Rüzgar sebebiyle dalgaların şiddetini arttırması Sakarya Nehri’ne kıyısındaki yapıların zarar görmesine sebep oldu. Yaşanan doğa olayında bazı esnaflar dükkanlarını boşaltıp eşyalarını dışarı çıkartırken bazı esnaflar ise yan yatan teknelerini çaresiz gözlerle izledi. Balık restoranı olarak kullanılan bir tekne ve çok sayıda iş yeri ile iskelede zarar gördü.

"Bayağı tehdit altındayız"

Yaşadıkları durumu felaket olarak niteleyen Su Ürünleri Kooperatifi Karasu Başkanı Atilla Bıçakcı, “Bu, ne ilk oldu ne de son olacak. Sakarya Nehri, iskelelerde bayağı bir tehdit oluşturmaya başladı. Sanki deniz, nehrin içerisinde dalga, soluğan yapıyor. Biraz evvel iskeleler de kalktı. Daha önceden de dile getirmiştik. Daha büyük felaketlerin olacağını söylemiştik. Olmaya da başladı. Bizim ricamız, yarım bırakılan ödeneği durdurulan mendireğin, felaketin bir daha yaşanmaması için acil olarak tamamlanması gerekiyor. Kıyı erozyonu da başladı. Bundan dolayı, fenerin oradaki mevcut yolumuz da gitti. Bayağı tehdit altındayız. Esnaf arkadaşlarımızın bazılarının iskeleleri, tabanda yükselme olduğu için zarar gördü. Diğer tarafta restoran olarak kullanılan tekne yan yattı, batmak üzere. Birkaç iskelede hasar var. Şu anda olumsuz hava şartları devam ediyor. Elimiz kolumuz bağlı durumda. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Her şey Allah’a kalmış, gibi bir şey” dedi.

"Ne yapacağımızı da bilmiyoruz"

Denizde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde dalgaların olduğunu söyleyen balıkçı Metin Kara, “Tekneleri olduğunca yukarı aldık. Her saat başı teknelerimizi kontrol etmeye gidiyoruz. Zarar çok. Buna da şükür. Ama devletimiz bu mendireği iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Bilemiyoruz. Tamamı olsa daha güzel olacak. Devletimizden mendireğimizin tamamlanmasını istiyoruz. Bayağı sıkıntıdayız, uyuyamıyoruz. Rüzgar da devam ediyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz” diye konuştu.