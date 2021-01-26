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Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü
Karabük’te etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.
Asayiş 26.01.2021, 22:54
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Karabük’te etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının beklendiğini açıklaması üzerine Karabük’te şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülüp devrildi. Olayın yaşandığı anda bölgede kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.