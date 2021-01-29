Şiddetli fırtına sit alanı olan camiyi yıktı

Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi’nde bulunan Karaağaç Camisi’nin 27-28 Ocak tarihlerinde bölgede etkili olan şiddetli fırtınada paramparça olduğu ortaya çıktı.

İki gün boyunca bölgede etkili olan şiddetli fırtınada birçok bölgede küçük çaplı hasara yol açtı. Sabah camiye gelen vatandaşlar caminin tamamen parçalandığı ve kullanılamaz hale geldiğini gördü. Caminin parçalarının fırtınanın etkisi ile çevredeki fındık bahçelerine kadar dağıldığını gören mahalle sakinleri ise yeni bir cami yapılması için en kısa sürede çalışmalara başlanacağını söyledi.

Çamalan Mahallesi’nin en eski camilerinden biri olan Çamalan Mahallesi Karaağaç Camisi 1183 / 24 Temmuz 2013 tarih ve sayılı kurul kararı ile Samsun ili sınırları içerisinde bulunan dini yapı vasfı ile sit alanı olarak tescillenmişti.