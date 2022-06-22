Şiddet uygulayan kocasının ölümüne neden olan Fatma Koç’un tahliye mutluluğu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Fatma Koç, görülen ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kaynanasına ve yakınlarına sarılarak gözyaşı döken Fatma Koç, tahliye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, işsiz olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Mustafa Koç, eve alkollü gelmesi üzerine eşi Fatma Koç (52) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa Koç, çocukları ve eşini darp etti. Çocuklarının sıra dayağına çekildiğini gören Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Mustafa Koç’u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından öldürülen Mustafa Koç’un annesi Güllü ile babası Ferruh Koç, oğulları Mustafa Koç’un alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek gelinlerinden şikayetçi olmamıştı. Fatma Koç, hakkında kocası Mustafa Koç’u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tahliye kararı oy birliğiyle verildi

Görülen davanın birinci celsesinde, tutuklu sanık Fatma Koç ve avukatı ile müşteki sıfatıyla ölen Mustafa Koç’un babası Ferruh Koç, annesi Güllü Koç ile birlikte 5 tanık hazır bulundu. Görülen davanın sonunda Fatma Koç, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olması, sanığın sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak "Bihakkın Tahliyesi"ne başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi. Ayrıca sanık Fatma Koç’a yurt dışı yasağı konulmasına ve bir sonraki duruşmanın 4 Ekim 2022 tarihinde saat 09.50’de görülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gelinine sarılıp teselli etti

Tahliye olduktan sonra kendisini adliye önünde bekleyen çocukları ve yakınları tarafından karşılanan Fatma Koç, kaynanası Güllü Koç’a sarılarak mutluluk gözyaşları döktü. Gelinine sarılarak mutluluk gözyaşları döken kaynana Güllü Koç da, "Kuzum hoş geldin sefa geldin. Yavrum kurbanın olayım Fatma’m. Yattıkların bugün bitti kuzum, tamam. Biz yalan konuşmadık. Biz çektiğimiz çileğimizin 3’te birini söyledik" diyerek gelinini teselli etmeye çalıştı. Çocukları ve yakınlarıyla sarılarak tahliye edilmesinin sevincini yaşayan Fatma Koç, çok mutlu olduğunu söyleyerek “Herkes arkamdaydı, hepsi sağ olsun adalet yerini buldu” dedi.

Fatma Koç’un avukatı Şefika Doğan da, ilk celsede tahliyenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Tabii ki çok zorlu bir süreç yaşandı. Güzel bir sonuca ulaştık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Fatma hanıma ve bütün sevenlerine geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Kızı Güllü Çakır ise, Türk adaletine güvendiklerini söyleyerek, “Allah razı olsun, Türk adaletine güveniyorduk, güvendiğimiz gibi rabbim ve Türk adaleti bizi annemize kavuşturdu. Çektikleri yerde kalmadı. Annem şimdiye kadar çekti, bundan sonra çekmeyecek inşallah” diye konuştu.