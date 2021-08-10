banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’nın En İyi 10 Üniversitesi
Almanya’nın En İyi 10 Üniversitesi
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı

Sıcaklarla kavrulan Tekirdağ’da yağmur sevinci

Son zamanlarda sıcak havalarla kavrulan Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış vatandaşları sevindirdi.

Asayiş 10.08.2021, 18:11
Sıcaklarla kavrulan Tekirdağ’da yağmur sevinci

Son zamanlarda sıcak havalarla kavrulan Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış vatandaşları sevindirdi.

Son bir aydır yüksek nem ve sıcaklıkların yaşandığı Tekirdağ’da bugün öğleden sonra bir anda etkili bastıran sağanak yağış, sıcak havanın etkisini düşürürken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman yağışın etkisini artırması ile bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış sebebiyle Süleymanpaşa ilçesindeki bazı sokak aralarında da su birikintileri de oluştu.
Yorumlar (0)
28°
açık