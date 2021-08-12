Sibirya’da orman yangınları devam ediyor

Rusya’nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ilerlemeye devam ederken, bölgedeki birçok şehir duman altında kaldı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da, Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya Federal Ormancılık Ajansı yangınla ilgili kamuyu bilgilendirirken şu ana kadar 183 farklı noktada çıkan yangınlarda 1 milyon 635 bin 785 hektarlık alanın tamamen kül olduğunu duyurdu. Orman yangınlarının başladığı Yakutistan’da şu ana kadar 1 milyon 450 bin hektarlık alanın yandığı ifade edilirken; Krasnoyarsk, İrkutsk, Tomsk, Habarovsk kentleri ve Çukotka bölgesinde de orman yangınlarının devam ettiği ve yangınların 850 bin hektarlık alanda etkili olduğu aktarıldı. Rusya lideri Vladimir Putin’in talimatları doğrultusunda yangınlara müdahale ekip ve araçlarının arttırıldığına işaret edilen açıklamada, 9 bin 118 kişi, bin 599 yangın söndürme aracı, 28 uçak ve 50’ye yakın diğer hava araçlarıyla yangınlara müdahale edildiği belirtildi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Orman yangınları Yakutistan’dan yayılarak Rusya’nın en sık ormanlık bölgelerinden olan Altay Bölgesi ve Kuzey Kutbu’na ilerlemeye devam ediyor. Sibirya’daki Yakutistan ve Ulan-Ude kentinin semaları da rüzgarların sürüklediği dumanlarla kaplanırken, bu bölgelerde yaşayan halka dışarıya çıkmamaları kapı ve pencereleri kapatmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuluyor. Rusya’nın tüketici hakları ve kamu sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor kent merkezlerindeki hava kirliliğine dikkat çekerek bu bölgelerde yapılan incelemede hava kirliliğinin normalden 10 kat daha fazla arttığını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da yangınlarla ilgili sürekli kamuoyunu bilgilendirerek yangınların bazı köylere ulaşarak bu noktalara zarar verdiğini fakat yangınların kent merkezlerine ulaşmadığını duyurdu.