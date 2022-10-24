Siber suçlarla mücadelede 1 haftada 224 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 16-23 Ekim tarihleri arasında internet ortamında işlenen suç ve suçlulara yönelik düzenlenen çeşitli operasyonlarda toplam 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 16-23 Ekim tarihleri arasında suç ve suçlulara yönelik düzenlenen

operasyonlarda toplam 224 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince 16-23 Ekim tarihleri arasında internet ortamında işlenen suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda; Ödeme Sistemleri Operasyonunda 152, Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 47, Çocuk İstismarı Operasyonunda 9, Bilişim Sistemleri Operasyonunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca; Sosyal Medya Platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve terör örgütlerinin propagandasını yapan provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan bin 380 kişi hesap yöneticisi tespit edildi, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonlarda; 291 bin 530 TL’ye ve mal varlığına el konuldu, toplam 224 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 37 şahıs tutuklandı."