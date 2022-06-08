Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden çocuk pornografisi içerikli video gönderen bir kişi Siber Suçlar ekibi tarafından tespit edilerek yapılan operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünüzce yapılan çalışmalar çerçevesinde, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından bildirilen raporda; bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocuk pornografisi içerikli videoyu E.U. isimli başka bir sosyal medya kullanıcısına gönderdiği tespit edilen Y.G. isimli şüpheli şahıs, operasyon neticesinde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahsın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.