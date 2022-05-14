Siber dolandırıcılara darbe

Türkiye’de farklı internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 2 milyon TL dolandıran ve İzmir Siber Suçlarla Mücadele polisinin operasyonuyla yakalanan 2’si Çinli 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ihbar üzerine şüpheli para çekim işlemleri yapan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, bu şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 2 şüpheliyi de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ponzi ve saadet zinciri benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere ‘Amazonasda’ ve ‘tur.shopping’ internet siteleri vasıtasıyla ürün satılacağı, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100 TL kazanacakları, satışlardan yüzde 20 komisyon alacakları vaat edilerek kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermelerinin talep edildiğini, ‘PHD 98’, ‘5ggelecekte’ uygulamaları ve ‘PHD98.com’ sitesinde kullanıcılara videolara beğeni yapmak gibi görevler verildiği, bu görevleri tamamlamaları halinde kazanç sağlandığı, uygulamalara para yüklenmesi halinde daha çok görev alarak daha fazla kazanç sağlanacağı gibi vaatlerle uygulama ve sitelerin kullanılmasının telkin edildiğini ortaya çıkardı. Söz konusu site ve uygulamalara kayıt olarak kullanan kişilerin uygulama üzerinden kazandıkları paraları çekemedikleri ve bu şekilde yaklaşık 500 kişinin mağdur edildiği belirlenirken, şüphelilerin mağdurlardan elde edilen yaklaşık 2 milyon TL’nin kripto paraya çevrilerek yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si Çinli toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.