Siber dolandırıcılara darbe: 5 tutuklama

Türkiye’de farklı internet siteleri ve mobil uygulamalar yoluyla yaklaşık 500 kişiyi 2 milyon TL dolandıran ve İzmir Siber Suçlarla Mücadele polislerinin operasyonuyla yakalanan 2’si Çinli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, yapılan ihbar üzerine şüpheli para çekim işlemleri yapan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, bu şüphelilerle birlikte hareket ettiğini değerlendirdikleri ve kimlik tespitleri yapılan Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 2 şüpheliyi de İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler; yapılan çalışmalar neticesinde, ponzi ve saadet zinciri benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere, ‘Amazonasda’ ve ‘tur.shopping’ internet siteleri vasıtasıyla ürün satılacağını, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100TL kazanacaklarını, satışlardan yüzde 20 komisyon alacaklarını vaat edilerek, kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermeleri talep edildiği; ‘PHD 98’, ‘5ggelecekte’ uygulamaları ve ‘PHD98.com’ sitesinde kullanıcılara videolara beğeni yapmak gibi görevler verildiği, bu görevleri tamamlamaları halinden kazanç sağlandığı, uygulamalara para yüklenmesi halinde daha çok görev alarak daha fazla kazanç sağlanacağı gibi vaatlerle uygulama ve sitelerin kullanılması telkin edildiğini ortaya çıkardı. Söz konusu site ve uygulamalara kayıt olarak kullanan kişilerin uygulama üzerinde kazandıkları paraları çekemedikleri ve bu şekilde yaklaşık 500 kişinin mağdur edildiği ifade edilirken, şüphelilerin mağdurlardan elde edilen yaklaşık 2 milyon TL’nin kripto paraya çevrilerek yurtdışına çıkarılmasını sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si Çinli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.