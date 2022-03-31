Sibel Köksal’ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara’da eşi Sibel Köksal’ı öldüren sanık İbrahim Köksal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Sibel Köksal’ı telefon kablosuyla boğduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Köksal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Evli olduğunu bilmiyordum”

Duruşmada dinlenen tanık Metin Ö. maktulle pazarda tanıştıklarını ve Sibel Köksal’ın kendisinden cep telefonu numarasını istediğini söyleyerek, “Pazarda müşterilere servis atardım. Maktulle de o şekil tanıştık. Servis olup olmadığını sormak için beni arardı. Benle tanıştığında dul olduğunu söyledi, sonradan evli olduğunu öğrendim. Hatta bir gün ablasının numarasından beni arayarak eşinin durumdan şüphelendiğini ve benim yanıma gelirse aramızda bir ilişkinin olmadığını söylememi istedi. Maktulle bir iki kere cinsel ilişkiye girdik” dedi.

Tanık beyanının ardından söz alan sanık Köksal, tanığın anlattığı bilgilerin çoğunu bildiğini ifade ederek, “Telefon kayıtlarında her şey mevcut. Büyük oğlum annesinin bu şahsın arabasından inerken görmüş. Kedisi de benim dükkanıma sürekli gelirdi onu tanıyorum. Eşimi çok seviyordum, pişmanım” beyanında bulundu. Sanık ve tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığı ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek’ suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.